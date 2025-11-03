Con la plantación de nuevos árboles en el colegio San Martín de Socabaya, se dio inicio a la Semana Forestal en la región Arequipa. Es así que en centro educativo se implementó el plan piloto del centro de bosques escolares, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia y el valor de los bosques.

El administrador técnico de Serfor en Arequipa, Luis Gonzales Dueñas, informó que el proyecto aprovecha los espacios disponibles en los colegios para crear microbosques que contribuyan a la lucha contra el tráfico ilegal de fauna silvestre y la pérdida de áreas verdes.

“Se necesita espacio para estas plantaciones, compromiso para sostenibilidad, y voluntad para estas realizar estas actividades no solo con los administrativos, sino también con la participación de los padres y de los estudiantes”, refirió.

Además, invitó a las autoridades locales y educativas a integrarse en estas actividades, a fin de que se pueda difundir a nivel regional.

“El plan piloto permite dar la sostenibilidad, garantía y seguridad para conservar árboles. Lo que sembró hace un tiempo en este colegio persiste con el apoyo no solo del personal administrativo, sino padres y estudiantes”, apuntó.

Asimismo, agregó que otro de los objetivos es trabajar en una ordenanza regional para que este proyecto se introduzca en otros colegios de Arequipa.