Con un vistoso pasacalle por la Plaza de Armas de Arequipa, los estudiantes del colegio Independencia Americana dieron comienzo a las actividades conmemorativas por el Bicentenario de su fundación, que se celebrará en el año 2027.

Grupos de alumnos de quinto año de secundaria participaron en el desfile mostrando coloridas danzas típicas del Perú que captaron la atención de arequipeños y turistas. Esta actividad marcó el inicio de las actividades 2026 “Rumbo al Bicentenario” que comprenderá diversas celebraciones académicas, culturales y artísticas.

Danzas como Waka Waka, Shacshas, Contradanza de Huamachuco, marinera, morenada, se exhibieron en la plaza, a fin de abrir camino a un concurso como parte de las actividades.

Colorido pasacalle abre actividades rumbo al Bicentenario del Colegio Independencia Americana de Arequipa. Foto: Omar Cruz.

Colorido pasacalle abre actividades rumbo al Bicentenario del Colegio Independencia Americana de Arequipa. Foto: Omar Cruz.

Colorido pasacalle abre actividades rumbo al Bicentenario del Colegio Independencia Americana de Arequipa. Foto: Omar Cruz.

Colorido pasacalle abre actividades rumbo al Bicentenario del Colegio Independencia Americana de Arequipa. Foto: Omar Cruz.

Colorido pasacalle abre actividades rumbo al Bicentenario del Colegio Independencia Americana de Arequipa. Foto: Omar Cruz.

El coordinador del área de ciencias sociales, Pedro Fernández, informó que este pasacalle es la apertura de una serie de actividades por los 200 años de vida institucional. Cabe mencionar que el colegio fue fundado el 15 de julio de 1827.