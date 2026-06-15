El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el estrecho de Ormuz ya registra una reapertura parcial y que el tránsito marítimo hacia esa zona estratégica se viene restableciendo progresivamente. El anuncio fue realizado en el contexto de la cumbre del G7 que se desarrolla en Évian, Francia, donde sostuvo una reunión bilateral con Emmanuel Macron.

De acuerdo con lo señalado por el mandatario estadounidense, el corredor marítimo podría quedar completamente operativo en los próximos días tras la conclusión de labores técnicas en la zona. El cierre parcial del estrecho había generado impacto en el comercio internacional, especialmente en el transporte de petróleo.

Trump precisó que la reapertura completa del estrecho de Ormuz se concretaría este viernes, una vez finalizadas las tareas de desminado. Según indicó, ya se ha registrado la salida de embarcaciones cargadas con crudo desde el punto estratégico.

El mandatario vinculó esta medida al avance de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que derivaron en un acuerdo de paz anunciado recientemente. Este entendimiento contempla la normalización del tránsito en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

“El viernes estará completamente abierto”, precisó.

Trump asegura que los buques están "empezando a salir" en el Estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán https://t.co/jlAEIaI8y9 pic.twitter.com/0ULmWcqsPF — EL MUNDO (@elmundoes) June 15, 2026





Acuerdo con Irán

El anuncio se produce luego de que autoridades estadounidenses señalaran que el pacto con Irán fue alcanzado de manera preliminar y que su firma oficial se realizaría en los próximos días. La formalización del acuerdo está prevista en un acto internacional que se desarrollará en Ginebra.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, había adelantado que el entendimiento entre ambas partes ya se encontraba en una fase avanzada. Según indicó, la firma del acuerdo consolidará la reapertura del estrecho y el restablecimiento de la navegación comercial.

Tras la resolución del conflicto en torno al estrecho de Ormuz, el presidente estadounidense señaló que su administración se enfocará en otros escenarios internacionales. Entre ellos mencionó la situación en Ucrania y el conflicto en el Líbano.

Trump sostuvo que su gobierno evaluará nuevas acciones diplomáticas en estas regiones luego de la implementación del acuerdo con Irán. Con ello, el cierre del episodio en Medio Oriente abre una nueva etapa en la agenda internacional de Washington.