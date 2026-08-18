Trágico hecho. Dos personas dejaron de existir cuando realizaban la excavacion de un pozo en la zona denominada Asociación Safia Pequeños Propietarios del distrito de Tirapata, provincia de Azángaro.

Según el reporte brindado por las autoridades locales, los fallecidos son: Jesús Paul Mamani Chino (32) y Julio Ernesto Canaza Vega (55), quienes habrían perdido la vida por presunta asfixia mientras realizaban labores de excavación en un pozo artesanal de agua con una profundidad aproximada de 20 a 25 metros.

Ante la emergencia, personal policial de la comisaría de José Domingo Choquehuanca y el fiscal de Azángaro se constituyeron en el lugar de los hechos junto con efectivos de Serenazgo, el Puesto de Salud de Tirapata y la Compañía de Bomberos, quienes coordinaron las acciones para rescatar los cuerpos del interior de la excavación.

Asimismo, las autoridades iniciaron con las diligencias en investigaciones con el objeto de determinar las causas de esta tragedia.