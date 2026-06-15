La Copa Mundial 2026 concentra la atención de millones de aficionados en todo el planeta y, gracias a los avances tecnológicos, hoy es posible seguir cada detalle del torneo desde un teléfono móvil.

Las aplicaciones deportivas permiten acceder a resultados en tiempo real, estadísticas avanzadas, alineaciones, noticias y análisis especializados, facilitando el seguimiento de la competencia desde cualquier lugar.

En ese contexto, Gustavo Varela, especialista en entrenamiento de vivo Smartphones, señala que los avances tecnológicos han transformado la manera en que los usuarios disfrutan de los grandes eventos deportivos. Equipos con baterías de gran capacidad, como el vivo V70 FE y sus 7.000 mAh, permiten seguir partidos, estadísticas y contenido relacionado con el Mundial durante toda la jornada.

Ante el aumento del consumo de contenido deportivo en dispositivos móviles, diversas plataformas se han consolidado como herramientas indispensables para los fanáticos del fútbol.

1. 365Scores: resultados y alertas en tiempo real

Una de las aplicaciones más populares para seguir eventos deportivos es 365Scores.

La plataforma permite configurar notificaciones personalizadas para recibir alertas instantáneas sobre goles, alineaciones oficiales, tarjetas, sustituciones y resultados finales.

Además, ofrece cobertura minuto a minuto y estadísticas en vivo de cada encuentro.

2. SofaScore: análisis estadístico detallado

Para quienes buscan profundizar en el rendimiento de los equipos y jugadores, SofaScore destaca por su amplia oferta de estadísticas avanzadas.

Los usuarios pueden consultar posesión de balón, cantidad de pases, mapas de calor, remates al arco, goles esperados (xG) y otros indicadores utilizados habitualmente en el análisis futbolístico.

La aplicación también permite comparar el desempeño de selecciones y futbolistas durante el torneo.

3. FotMob: seguimiento individual de jugadores

FotMob es una herramienta orientada a quienes desean monitorear el rendimiento de futbolistas específicos.

La aplicación ofrece calificaciones, estadísticas individuales, alineaciones, eventos de partido y comparativas entre jugadores.

Esto facilita el seguimiento de figuras internacionales y de jóvenes talentos que buscan destacar en el Mundial.

4. OneFootball: noticias y actualidad del torneo

La información de un Mundial va más allá de los resultados.

OneFootball reúne noticias, entrevistas, análisis, videos y reportes sobre las distintas selecciones participantes.

La plataforma permite mantenerse informado sobre lesiones, cambios de alineación, declaraciones de entrenadores y otros acontecimientos que pueden influir en el desarrollo del campeonato.

5. Aplicaciones oficiales y plataformas de transmisión

Además de las aplicaciones especializadas en estadísticas, los aficionados pueden complementar su experiencia con plataformas oficiales de transmisión y aplicaciones vinculadas a organismos deportivos.

Estas herramientas suelen ofrecer contenido exclusivo, calendarios, resúmenes y acceso a información oficial sobre el torneo.

Tecnología y fútbol, una combinación cada vez más cercana

El Mundial 2026 reúne a algunas de las principales figuras del fútbol internacional y despierta el interés de millones de seguidores en todo el mundo.

En este contexto, las aplicaciones móviles se han convertido en una alternativa práctica para consultar información en tiempo real, analizar partidos y mantenerse conectado con la competencia durante toda la jornada.