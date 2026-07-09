Un artefacto explosivo fue detonado durante la madrugada del miércoles 8 de julio en el frontis de un restaurante ubicado en la calle Raúl Porras Barrenechea, en el distrito de Parcona (Ica), provocando daños materiales en el establecimiento y alarma entre los vecinos de la zona.

Ataque criminal

Según información preliminar, el propietario del local manifestó que minutos antes del estallido sostuvo una discusión con un cliente que se habría negado a pagar el consumo realizado. Tras ser confrontado, el sujeto abandonó el establecimiento profiriendo amenazas, advirtiendo que “esto no se va a quedar así”.

Pese a lo ocurrido, el dueño del restaurante señaló que, por el momento, no considera que el ataque esté relacionado con un presunto caso de extorsión.

La detonación ocasionó daños en la puerta metálica del negocio y afectó parte de la base de concreto ubicada en el ingreso del establecimiento. El fuerte estruendo alertó a los residentes del sector, quienes reportaron el hecho a las autoridades.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar, acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias. Peritos de Criminalística realizaron la inspección técnico-policial con el propósito de recoger evidencias que permitan identificar a los responsables y establecer el móvil del ataque.

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