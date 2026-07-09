La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, realizará el próximo jueves 16 de julio el Simulacro de Ataques Cibernéticos 2026 (Simac 2026).

El ejercicio nacional que busca fortalecer las capacidades de preparación y respuesta frente a incidentes de seguridad digital, reunirá a entidades públicas y privadas para evaluar sus procedimientos de detección, análisis, contención, recuperación y coordinación ante escenarios realistas de ciberataques.

La actividad a cargo del Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD) permitirá que los equipos participantes asuman el rol de defensa o blue team frente a incidentes simulados en una infraestructura tecnológica diseñada para el entrenamiento.

Durante el simulacro se recrearán situaciones reales como compromiso de credenciales, explotación de vulnerabilidades, ataques a aplicaciones web, ransomware, malware, accesos remotos no autorizados, movimiento lateral dentro de una infraestructura y otros incidentes representativos del panorama actual de ciberseguridad.

El ejercicio está dirigido a oficiales de seguridad y confianza digital (OSCD), equipos de respuesta ante incidentes de seguridad digital (CSIRT) o equivalentes de entidades públicas; así como a responsables de ciberseguridad de organizaciones privadas, operadores de servicios esenciales, infraestructura crítica, academia y otros actores del ecosistema digital.

Al finalizar la simulación, el CNSD elaborará y remitirá a cada organización participante un informe individual de resultados, de carácter confidencial, que incluirá fortalezas identificadas, oportunidades de mejora y recomendaciones para fortalecer sus capacidades de detección, respuesta y gestión de incidentes de seguridad digital.

“Desde el 2022 a la fecha se han ejecutado cuatro simulacros nacionales para mejorar la respuesta de entidades públicas y privadas ante crisis digitales”, informó la PCM.

Las entidades públicas y privadas que deseen participar en el Simac 2026 pueden inscribirse AQUÍ , hasta el martes 14 de julio.