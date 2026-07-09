En la entrada al centro poblado Santa Rosa, en el distrito de Chincha Baja, y en la av. Víctor Andrés Belaunde de Pueblo Nuevo, ocurrieron accidentes de tránsito que dejaron como consecuencia tres personas heridas. Se tratan de los conductores y un pasajero de los vehículos involucrados en el siniestro, quienes fueron trasladados al establecimiento de salud por presentar diagnostico policontuso.

Siniestros viales

La primera colisión fue entre un automóvil y una motocicleta conducida por un ciudadano de nacionalidad colombiana, en compañía de un venezolano. Ambos acabaron en el suelo con lesiones diversas debido al fuerte impacto. El chófer del carro P. García manifestó que recorría la carretera panamericana en sentido de sur a norte y en el momento de ingresar a Santa Rosa ocurre el accidente con la unidad menor.

El otro choque se produjo en la última cuadra de la av. Víctor Andrés Belaunde, siendo los protagonistas dos motocicletas. José David A.C. de 28 años, chófer de uno de los vehículos, sufrió contusiones, y fue ayudado por el personal de serenazgo para ser conducido a urgencias del hospital San José de Chincha. De acuerdo con los testigos su moto fue impactada por otra moto lineal, cuyo conductor se dio a la fuga.

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