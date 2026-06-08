Un brutal accidente de tránsito se registró la mañana de ayer en el kilómetro 277 de la carretera Panamericana Sur, en la vía que conecta los sectores de Guadalupe y Villacurí, dejando tres personas heridas y daños materiales en dos unidades vehiculares.

Siniestro vial

El choque involucró a un automóvil Tico de placa C4E-433, conducido por Pedro Roberto Hernández Bernaola y un vehículo Kia de color negro de placa VBU-591, conducido por Juan Luis Cabrera.

Tras la colisión, ambas unidades resultaron seriamente dañadas. El vehículo Kia terminó despistado a un costado de la carretera, mientras que el Tico quedó sobre la vía con severos daños en la parte frontal.

El fuerte choque dejo herido al chofer del Tico, quien sufrió golpes en el pie izquierdo y estaba acompañado por su hija. Asimismo, el conductor del Matiz también resultó herido, junto a una pasajera. Fueron trasladados de emergencia en una ambulancia de COVI Perú al Hospital Regional de Ica.

El accidente vuelve a poner en evidencia la necesidad de extremar las medidas de seguridad vial, especialmente en jornadas de alta circulación vehicular como las registradas durante los procesos electorales.

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