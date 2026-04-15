Un aparatoso accidente de tránsito se registró la noche del 13 de abril en la bajada del distrito de Parcona, en la provincia de Ica, dejando como saldo una persona gravemente herida y cuantiosos daños materiales.

Brutal choque

El siniestro ocurrió a la altura del grifo Energigas, donde un automóvil Suzuki de color amarillo impactó violentamente contra un mototaxi rojo. Como consecuencia del fuerte choque, la trimoto con placa 3693-6Y quedó con severos destrozos en su estructura, mientras que el vehículo particular presentó la parte delantera completamente destruida, reflejando la magnitud del impacto.

Tras la colisión, una persona quedó tendida sobre la vía en estado grave, generando momentos de tensión entre los presentes. Minutos después, efectivos de la Policía Nacional y personal de serenazgo llegaron al lugar.

El herido fue trasladado de emergencia al hospital más cercano, donde permanece bajo atención médica.

Durante la mañana del 14 de abril, agentes de la Policía Nacional retornaron al lugar del accidente para realizar las diligencias correspondientes, a fin de determinar las causas exactas del siniestro y establecer responsabilidades.

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