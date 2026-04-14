Un grave accidente de tránsito ocurrido la madrugada del domingo 12 de abril en la provincia de Ica ha dejado a un hombre de 49 años con graves heridas, que podrían derivar en la amputación de una de sus extremidades.

Conductor ebrio

El hecho se registró a las 5:23 de la mañana en la avenida Los Maestros, a la altura del mercado Santo Domingo. El conductor involucrado, Aldair Fernando Muñante Moreno, de 28 años, manejaba un vehículo de placa V8L-282, marca Hyundai, modelo Grand i10, color gris oscuro. Una cámara de seguridad captó como atropella con su vehículo al hombre y termina aplastándolo contra otra unidad vehicular que estaba estacionada.

La víctima fue identificada como José Feliciano Hernández Cabrera, de 49 años, quien fue trasladado de emergencia al Hospital Augusto Hernández. El médico Marco Lovera Chauca le diagnosticó fractura de tibia izquierda y fractura en la epífisis superior de la tibia derecha, lesiones graves que requieren tratamiento especializado.

Durante las diligencias, se practicó el dosaje etílico al conductor, el cual arrojó resultado positivo con 1.46 gramos de alcohol por litro de sangre, conforme al certificado N.º 018-002063. En contraste, el examen realizado al peatón resultó negativo.

Ante ello, Muñante Moreno fue detenido y puesto a disposición de la Sección de Tránsito de la comisaría PNP de Ica, por su presunta implicancia en delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones culposas, y contra la seguridad pública, peligro común por conducción en estado de ebriedad.

El impacto fue de tal magnitud que el vehículo quedó con la parte delantera completamente destruida, evidenciando la brutal violencia del accidente.

El caso, sin embargo, ha generado cuestionamientos. Según la parte denunciante, el Ministerio Público no estaría precisando con claridad el tipo de accidente ni la gravedad de las lesiones del agraviado. Asimismo, se cuestiona la actuación del fiscal adjunto provincial Jesús Pacheco Bernal, quien habría dispuesto la aplicación del principio de oportunidad pese a tratarse, según señalan, de un caso de lesiones culposas graves con agravante de conducción en estado de ebriedad.

También ha sido objeto de críticas la propuesta de una reparación civil de 900 soles por el delito de conducción en estado de ebriedad, monto que sería destinado al Ministerio de Transportes, considerado insuficiente frente a la magnitud del daño ocasionado.

Actualmente, Hernández Cabrera permanece hospitalizado y postrado en una cama, con una grave lesión en la pierna derecha. Su estado es delicado y requiere de intervenciones quirúrgicas.

VIDEO RECOMENDADO