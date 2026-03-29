Edwin Uribe vio que la vida de él y su hijo se le iba en cuestión de segundos cuando un sujeto, quien conducía en estado de ebriedad, estrelló su camioneta contra su única herramienta de trabajo en la avenida Finlandia, en el distrito de La Tinguiña (Ica), la noche del pasado martes 24 de marzo.

Tragedia vial

Testigos del hecho registraron en video los momentos previos al accidente, donde se observa a la camioneta de placa D5M-923, conducida por Luis Alfredo Reymundo Silvestre (30), desplazándose de manera errática. En las imágenes se evidencia cómo el vehículo realiza maniobras temerarias y pone en riesgo a otros conductores en una vía altamente transitada.

Segundos después, el conductor invade el carril contrario y avanza varios metros en sentido opuesto, siendo esquivado por al menos cuatro vehículos. Sin embargo, no logró evitar colisionar violentamente contra el Tico de Edwin Alexander Uribe Román (32), provocando un impacto de gran magnitud.

De acuerdo con el parte policial, el accidente fue reportado, movilizando a efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes al llegar al lugar hallaron a la víctima tendida sobre el pavimento. Uribe ya había sido rescatado por testigos, quienes lo sacaron entre los fierros retorcidos, presentando una grave lesión en el pie derecho, mientras que su copiloto también resultó herido.

Ambos fueron trasladados al Hospital Santa María del Socorro, donde recibieron atención médica inmediata. En el caso de Uribe, fue sometido a una intervención quirúrgica que lo mantendrá inmovilizado por un tiempo prolongado, imposibilitándolo de generar ingresos para su familia.

El conductor responsable se negó inicialmente a someterse a las pruebas de equilibrio, aunque los agentes constataron signos evidentes de ebriedad, como aliento alcohólico y dificultad para hablar. Posteriormente, el dosaje etílico arrojó un resultado de 2.88 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Pese a la gravedad del accidente y las evidencias en su contra, el implicado fue dejado en libertad y afrontará el proceso judicial sin prisión preventiva. Esta situación ha generado indignación en los familiares, quienes consideran que no se ha hecho justicia.

Rosario Dávila, esposa del taxista herido, señaló que si bien el seguro cubrió parte de la operación, los gastos en medicamentos y recuperación continúan elevándose. Además, indicó que no han logrado llegar a un acuerdo con el responsable, pese a intentos iniciales de conciliación.

La situación se torna más crítica al considerar que Edwin era el único sustento del hogar. Hoy, con su vehículo reducido a chatarra y sin poder trabajar, la familia enfrenta un panorama incierto, marcado por deudas y necesidades urgentes.

Mientras tanto, los familiares exigen justicia y una revisión del caso por parte de las autoridades, advirtiendo que este tipo de decisiones podrían sentar un precedente peligroso frente a conductores que ponen en riesgo la vida de otros al manejar en completo estado de ebriedad.

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