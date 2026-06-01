Una rápida intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú evitó una posible tragedia en la provincia de Pisco, luego de que un joven de 18 años fuera rescatado cuando se encontraba en peligro de ahogamiento en las inmediaciones del Muelle Viejo, ubicado en el malecón Miranda, en la provincia de Pisco.

Rescate policial

El hecho ocurrió cuando los agentes de la unidad Pelotón Cobra advirtieron que una persona solicitaba ayuda desde el mar. Se trataba de Estiven Leonel Ticona Purilla, quien era arrastrado por la corriente y presentaba evidentes signos de agotamiento, situación que ponía en riesgo su vida.

Ante la emergencia, dos efectivos policiales ingresaron inmediatamente al agua y nadaron cerca de 350 metros para llegar hasta el joven. Tras alcanzarlo, lograron brindarle apoyo y conducirlo de regreso a una zona segura, evitando que fuera vencido por el cansancio o arrastrado mar adentro.

Según la información proporcionada, el joven fue puesto a salvo gracias a la rápida reacción y preparación de los agentes, quienes actuaron en cuestión de minutos tras percatarse de la situación de peligro.

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