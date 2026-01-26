Una serie de rescates se registró entre el 24 y 25 de enero en diversas playas de la región Ica, donde más de once personas, entre ellas menores de edad y ciudadanos extranjeros, fueron auxiliadas por personal de salvataje tras ser arrastradas mar adentro por corrientes de retorno.

Emergencias en el mar

Los primeros hechos ocurrieron la tarde del 24 de enero en la playa Yumaque, ubicada dentro de la Reserva Nacional de Paracas, en el distrito del mismo nombre. Pese a que el balneario se encontraba bajo bandera amarilla, alrededor de las 2:20 de la tarde. un ciudadano identificado como James Frank Fopacji Wong (39), natural de Lima, fue arrastrado aproximadamente 200 metros, por lo que fue rescatado oportunamente por los salvavidas destacados en la zona.

Minutos más tarde, cerca de las 3:10 p.m., el mismo equipo protagonizó un rescate múltiple en el mismo balneario, logrando poner a salvo a Liliana López Buitrago (26) y Fernando Jiménez Sanz (65), ambos de nacionalidad colombiana, quienes se encontraban a unos 150 metros de la orilla cuando fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

La jornada continuó en la provincia de Pisco, donde a las 4:30 p.m. se reportó otro rescate múltiple en la playa Malecón Miranda. En esta ocasión, tres personas de sexo masculino que se desplazaban en un bote inflable —entre ellas Dilan Yinan Yancaya (18) y dos menores de 13 y 15 años— fueron arrastradas cerca de 300 metros mar adentro. Los salvavidas lograron remolcarlos hasta la orilla utilizando una boya de rescate. Tras ser evaluados, los menores fueron retirados del lugar en compañía de sus familiares.

En la provincia de Chincha, la tarde del mismo día se produjo otro incidente en la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado, donde tres jóvenes, entre ellos un menor de 17 años, fueron sorprendidos por una corriente marina a unos 200 metros de la costa. El personal de salvataje logró rescatarlos y ponerlos a buen recaudo.

Las emergencias continuaron el 25 de enero en el distrito de Marcona, específicamente en la playa Hermosa, donde un joven identificado como Luis Ángel Soto Escriba (27) fue arrastrado por una corriente de retorno. El bañista fue rescatado, recibió primeros auxilios en la orilla y posteriormente se reincorporó sin mayores complicaciones.

Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el llamado a la población y a los visitantes a no confiarse de las condiciones aparentes del mar, incluso cuando las playas se encuentren habilitadas, y a respetar las indicaciones de los salvavidas, quienes continúan realizando labores preventivas y de respuesta ante emergencias a lo largo del litoral iqueño.

