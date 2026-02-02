Un oportuno y eficaz accionar del personal de Salvataje de la Policía Nacional permitió rescatar con vida a un joven que estuvo a punto de ahogarse en la playa Las Totoritas, ubicada en el distrito de Grocio Prado, provincia de Chincha.

Emergencias en el mar

El incidente se registró alrededor de las 11:30 de la mañana del viernes 31 de enero, cuando el mar presentaba bandera amarilla. Según se informó, un bañista de sexo masculino fue arrastrado mar adentro por una fuerte corriente de retorno, conocida como corriente de arrastre, a una distancia aproximada de 180 metros de la orilla.

Al percatarse de la emergencia, efectivos salvavidas de la PNP ingresaron de inmediato al mar, sorteando el fuerte oleaje, hasta llegar a la víctima. Tras una rápida intervención, lograron rescatarlo y remolcarlo con seguridad hasta la orilla, evitando un desenlace fatal.

El joven fue identificado como Rodrigo Wilmer Reyes Rayme, de 24 años de edad, natural de Lima. Tras ser evaluado y restablecerse por completo, recibió las recomendaciones correspondientes por parte del personal policial y se retiró del lugar en compañía de sus familiares.

El rescate fue realizado por efectivos de la Sección Salvataje de la Comisaría de Grocio Prado, perteneciente a la División Policial Chincha, quienes reiteraron el llamado a los bañistas a respetar las señales de seguridad y evitar ingresar al mar cuando existan condiciones de riesgo.

En tanto, otro rescate en el mar, también se registró en la provincia de Ica. Personal de Salvataje de la Policía Nacional del Perú evitó una tragedia la tarde del viernes 31 de enero, luego de que un bañista fuera arrastrado por una corriente de retorno mar adentro en la playa Carhuaz.

El incidente se registró aproximadamente a la 1:40 p. m., cuando, pese a que la playa se encontraba con bandera verde, los agentes salvavidas divisaron a una persona que era arrastrada por una fuerte corriente marina a unos 300 metros mar adentro.

Ante la emergencia, el personal de la Unidad de Salvataje PNP Ica ingresó de inmediato al mar y logró rescatar al bañista, quien fue remolcado hasta la orilla. Una vez en tierra, se le brindaron los primeros auxilios correspondientes hasta lograr su estabilización.

El rescatado fue identificado como Alexander Hernández Bonifacio, de 36 años de edad, natural de Ica, casado y con domicilio en el sector de Santa María. Tras recuperarse físicamente, recibió recomendaciones preventivas por parte del personal policial y posteriormente se retiró del lugar.

La intervención estuvo a cargo del suboficial superior PNP Guillermo Vilca Bello y el suboficial de segunda PNP Edgar Mondragón Febre, integrantes del equipo de Salvataje de la Región Policial Ica.

