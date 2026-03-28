La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, consiguió que se confirme la máxima sanción de cadena perpetua contra César José Gonzales De La Patiño, hallado culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años.

Grave delito

Durante la audiencia de apelación, el Fiscal Adjunto Superior Dieter Sayritupac Centeno presentó argumentos contundentes que desestimaron el pedido de la defensa, quien buscaba la nulidad o reducción de la pena, logrando que el Poder Judicial ratificara la sentencia inicial dada la gravedad del daño causado.

El crimen ocurrió el 22 de agosto de 2024, cuando la víctima, de 12 años de edad, fue conducida mediante engaños por una amiga adolescente de 15 años hacia la camioneta del ahora sentenciado. Bajo coacción, la menor fue trasladada al hostal “La Suite de Vlady”, donde el sentenciado, en complicidad con la amiga, la obligó a ingresar a una habitación para consumar el abuso.

Tras el ataque, el agresor intentó ocultar las evidencias comprándole ropa nueva a la víctima con el fin de reemplazar las prendas manchadas de sangre antes de abandonarla cerca de su domicilio y luego la amenazó de asesinar a su familia si denunciaba lo ocurrido.

La resolución, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Ica, no solo ratifica el internamiento de por vida para el sentenciado, sino que también establece el pago de S/ 30,000.00 por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

Cabe señalar que en el año 2024, se realizó una manifestación exigiendo justicia por el caso de violación, según su madre, fue captada por otra adolescente y con engaños secuestrada y ultrajada por un hombre de 49 años de edad.

María Pecho de La Cruz, madre de la víctima, señala que su hija el pasado 22 de agosto a las 9:30 de la mañana fue invitada por otra menor de 15 años a un supuesto quinceañero, a ella le iban a comprar un vestido en un conocido centro comercial, luego a la fuerza un sujeto la subió a una camioneta donde fue secuestrada y sometida en un hotel. Ahí abusaron de su menor hija, quien en todo momento recibió amenazas de atentar contra su familia.

“El señor tiene que ir a cadena perpetua, que no quedé en libertad. Además, la otra menor también está libre. He escuchado que la Mamá de la otra menor permite que este con ese hombre por dinero, a pesar que es mayor, él es Cesar José Gonzales de La Paquiño de 49 años”, declaró en ese año entre lágrimas.

VIDEO RECOMENDADO