Los habitantes del distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma, se han organizado para limpiar aproximadamente 70 kilómetros de la carretera interoceánica de Arequipa, en el tramo 5. Esta necesidad surge como respuesta a la constante contaminación en la vía, donde viajeros hacia Puno, Caylloma y Cusco arrojan desechos como botellas, cartones, plásticos y llantas, entre otros.

La alcaldesa de San Antonio de Chuca, Elizabeth Choque, destacó que esta limpieza es necesaria, debido al daño de la basura a las vicuñas, además de los bofedales y pastizales.

John Machaca, jefe de la reserva de Salinas y Aguada Blanca, añadió que la zona alberga 39 mil vicuñas, además de 46 especies de mamíferos y 453 especies de flora, lo que evidencia la necesidad de proteger este ecosistema.

La limpieza será el 7 de noviembre desde las 6:00 horas en el marco de las celebraciones por el 81 aniversario del distrito. Sin embargo, la alcaldesa Choque señaló que, a diferencia de campañas anteriores y debido a limitaciones presupuestarias, no contarán con el apoyo de voluntarios para esta campaña.

“La contratación de movilidad y alimentos para los voluntarios genera más gasto”, explicó. En ese sentido, el recojo de desechos estará a cargo de 400 pobladores del lugar y los residuos serán trasladados al relleno sanitario de Quebrada Honda, en Arequipa, porque el distrito solo cuenta con un pequeño botadero.

En la campaña del 2024 la municipalidad gastó aproximadamente 5,000 soles y logró recolectar 20 toneladas de basura. Para esta ocasión, se espera alcanzar la misma cantidad, con el objetivo de reducir la contaminación de la vía, reducir los riesgos de mortandad de vicuñas y concienciar a la población sobre la importancia de no arrojar residuos en la carretera.