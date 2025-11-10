Un choque frontal registrado esta madrugada cobró la vida de una persona y dejó otra herida en el kilómetro 808 de la Carretera Panamericana Sur, a la altura del sector La Chira, en el distrito de Mariscal Cáceres, provincia de Camaná.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la Policía Nacional, la colisión ocurrida alrededor de las 3 de la madrugada, involucró al camión de placa B2V-831 que se dirigía hacia Arequipa y el automóvil de matrícula V2T-276, que circulaba en sentido contrario.

El impacto fue tan violento que ambos vehículos terminaron fuera de la vía, no obstante, fue el auto el que quedó completamente destrozado y en cuyo interior se hallaron a dos varones, uno de ellos falleció en el lugar del impacto y el otro fue rescatado con vida y trasladado al Hospital de Camaná. Se trata de Percy Orlando Cuartie Chalco (39) y José Alfredo Huanca Gamero (32), quien murió.

Accidente de tránsito en Camaná deja un fallecido. Foto: Difusión.

Cabe señalar que hasta el momento no se ha ubicado al conductor del camión. El personal policial de la comisaría de Pucchún y el fiscal de turno fueron informados del accidente para realizar el levantamiento e identificación de la víctima. La Upiat de Arequipa se encargará de esclarecer las causas de este lamentable hecho.