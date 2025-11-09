El bus con placa de rodaje VAX-957, agrupado a la flota de la empresa Rayo Dorado, se despistó hoy minutos antes de la una de mañana en la carretera Arequipa - Santo Tomás (Cusco), a la altura del centro poblado Chisicata, en el distrito de Espinar, donde fallecieron 3 personas y 14 resultaron con golpes y heridas en el cuerpo.

El ómnibus con 41 pasajeros salió el 8 de noviembre a las 17:45 horas del terminal terrestre, situado en el distrito de Cerro Colorado, tenía como destino la ciudad de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, en la región de Cusco.

Los serenos del distrito de Espinar, policías y conductores en vehículos particulares trasladaron a los heridos al hospital de Espinar, donde recibieron atención médica. Los pacientes ocuparon los pasillos del nosocomio.

RELACIÓN

Los fallecidos fueron identificados como Edwin Vega Guevara y Dora Gutiérrez Quispe, del distrito de Velille. Sin embargo, la tercera víctima se encuentra con NN.

La relación de heridos que ingresaron al hospital de Espinar: Veronica Paucar Conde (grave), Rolando Chuta Huarca (grave), Juana Quispe Huachaca, Nelson Huachaca Collque, Edgar Huachaca Colque, Visitacion Zambrano Valencia, Sebastiana poccori Vega, Kely Yulisa Prieto Humanani, el menor D.R.M.P., Ruth Karina Prieto Huamani, Antora Prieto Rimachi, Edgar Chauca Quispe, Ever Dany Valle Valencia y Ángel Salinas Alcahuamán.