Un macabro descubrimiento causó conmoción la mañana de este sábado en una quebrada del distrito de Cerro Colorado. Un cuerpo desmembrado fue hallado en la quebrada Añashuayco, en el sector de Peruarbo a la altura del colegio del mismo nombre.

Sucede que vecinos del sector dieron aviso a la Policía, tras observar que un perro llevaba un brazo humano en el hocico. Los agentes llegaron al lugar y tras una intensa búsqueda, descubrieron el resto del cuerpo en la quebrada, donde era devorado por varios canes.

Se trataría de un joven de aproximadamente 30 años. El varón se encontraba desmembrado, ya que tanto el brazo como la cabeza estaban separados del resto del cuerpo.

Personal de la Divincri, peritos y Ministerio Público se apersonaron en la zona para esclarecer las causas del hecho. El cadáver vestía medias, pantalón azul y un polo rasgado. Muy cerca del cuerpo se hallaron sus zapatillas.

Hallan cuerpo de joven desaparecido en Arequipa. Foto: GEC.

JOVEN DESAPARECIDO

Horas después, llegaron al lugar familiares de Alexander Mamani Yucra (24), quien fue reportado como desaparecido desde el pasado miércoles. Aunque aún no se confirma oficialmente la identidad, los deudos temen que los restos pertenezcan al joven.

El varón había asistido a una discoteca con sus compañeros de trabajo, pero al salir del recinto con dos mujeres, que conocieron en el recinto, se desconoció su paradero.

La Policía continua con las investigaciones para confirmar la identidad del cuerpo.