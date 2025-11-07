Un estibador de unos 38 años, aún no identificado, falleció esta madrugada en el hospital Honorio Delgado Espinoza al no resistir las graves lesiones causadas por el atropello que sufrió en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres del distrito arequipeño de José Luis Bustamante y Rivero.

Se supo que el trabajador se encontraba en estado de ebriedad sentado en la vereda del pasaje Los Balcones, que es la vía de ingreso al mercado Santa Rosa de Lima. Minutos antes de las 9 de la noche, el camión de placa V7P-868, que era conducido por un extranjero, se retiraba del mercado y por circunstancias que son materia de investigación, el trabajador acabo siendo arrollado por la unidad.

Al lugar del accidente se trasladaron serenos del distrito de Bustamante, así como miembros de la compañía de bomberos, quienes se encargaron de llevar con vida al estibador hacia el hospital regional, donde quedó internado en el área de trauma shock.

Sin embargo, el varón falleció por un paro cardíaco a la 1 de la madrugada, sus restos fueron trasladados a la morgue central para su identificación; en tanto que esta mañana el personal de la Upiat realizó diligencias en el lugar del accidente para esclarecer cómo ocurrió el fatal atropello y determinar responsabilidades. El conductor se encuentra detenido en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero.