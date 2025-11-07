Dos semanas después de su detención, Alexander Javier Villantoy fue recluido con nueve meses de prisión preventiva en el penal de Pucchún de la provincia de Camaná, para que afronte la acusación en su contra por el presunto delito de Tráfico Ilícito de Drogas.

David Sotomayor, juez de Investigación Preparatoria de Camaná, aceptó la medida restrictiva planteada por el fiscal Luis Supo Ramos contra el conductor, natural de Huancavelica, que fue detenido por la Policía Antidrogas, mientras transportaba 40 paquetes tipo ladrillo que llevaba escondidos en compartimientos secretos de la camioneta de placa U1I-930.

La detención de Alexander Javier ocurrió la mañana del 22 de octubre durante una operación policial realizada en las inmediaciones de la avenida Lima del Cercado de Camaná. El presunto traficante era el único ocupante de la camioneta y según la Policía se dirigía a la frontera con Bolivia para que la droga salga del país.