El Ministerio del Interior ha incluido en el programa de la lista de los más buscados al exdocente del colegio Lord Byron, Raúl Lozano Bedoya, sobre quien pesa una orden de captura por la acusación en su contra de agresión sexual contra una menor de 13 años.

Por información que permita la ubicación y captura de Raúl Lozano el Estado ofrece una recompensa de 40 mil soles, el exdocente es buscado al igual que otros 27 varones que deben responder ante la justicia por abusos contra las mujeres, varias de ellas menores de edad.

Como se recueda, la institución educativa permitió que el docente pase a la clandestinidad desde abril al no realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes tras tener conocimiento del abuso cometido contra una de sus estudiantes y que fue descubierto por los padres de la víctima al visualizar videos que habían en el celular de la menor.

Sobre Raul Lozano pesa una orden de captura para que cumpla con la prisión preventiva de nueve meses dictada en su contra por agresión sexual contra menor de edad, delito que lo podría llevar a la cadena perpetua.