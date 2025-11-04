Efectivos de la oficina de requisitorias de la Policía capturaron la tarde de ayer a Carlos Miguel Chávez Linares (51), un exjuez de Puno que hace 10 años fue sentenciado a cinco años de prisión por haber liberado indebidamente a un criminal, acusado de robo y homicidio.

La intervención se realizó mientras el exmagistrado caminaba sin preocupación por la calle Paucarpata del Cercado de Arequipa. Según el reporte policial, los agentes ejecutaron la detención tras una labor de inteligencia y seguimiento minucioso.

Sobre Chávez Linares pesaba una orden de captura vigente, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Puno que confirmó la sentencia impuesta por la Sala Penal Especial de San Román, tras ser hallado responsable de los delitos contra la administración pública y la administración de justicia, en las modalidades de usurpación de autoridad, títulos y honores.

CASO

Carlos Miguel Chávez Linares ejerció el cargo de juez suplente del Juzgado Penal Transitorio de Descarga Procesal de Ayaviri entre los años 2009 y 2010, tiempo en el que tramitó el proceso constitucional de Hábeas Corpus 001-2010.

Pese a que no tenía competencia lo declaró fundada con lo que permitió la excarcelación del sentenciado Osterling Nayed Aguilar Villanueva, condenado por el delito de robo agravado, en agravio de la Mina Aruntani (por quince millones de soles), y por el delito de homicidio calificado en agravio de Narciso Catacora Fuentes y Jacinto Castillo Pérez.