Un agricultor y una mujer que realiza transporte interprovincial hacia Ilo, Moquegua, resultaron heridos esta mañana al protagonizar un choque frontal en la vía de penetración a la ciudad de Arequipa, en el distrito de Uchumayo.

La colisión entre la camioneta de placa V8D-915 que conducía Víctor Calderón Paredes, de 81 años, contra la unidad de matrícula VCH-179, ocurrió a las 8:30 de la mañana a la altura de la irrigación El Cural.

Según información de la Policía, el agricultor que conducía con dirección a su vivienda ubicada en el sector de Tío Chico, Sachaca, habría intentado adelantar otro vehículo invadiendo el carril contrario y provocando el choque frontalmente contra la unidad en el que cuatro personas viajaban hacia Ilo.

Producto del impacto los conductores resultaron heridos, el adulto mayor fue evacuado por los efectivos de la comisaría de Uchumayo hacia el hospital Honorio Delgado, en tanto que la mujer fue trasladada por los serenos hacia la clínica San Pablo.

De los dos, el agricultor fue quien llevó la peor parte, al resultar con varias lesiones en la cabeza y el cuerpo, sus familiares acudieron al hospital regional para hacerse cargo de su atención médica.

Choque frontal en Uchumayo deja dos heridos. Foto: Difusión.