La reciente salida del gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa dejó en suspenso los compromisos asumidos con el distrito de Sachaca, donde se venía trabajando la optimización de rutas y el control del servicio de transporte público.

Juan Carlos Callacondo Velarde, gerente de Desarrollo Económico y Social de Sachaca, informó que hoy debía consolidarse el monitoreo de campo con inspectores para verificar el cumplimiento de las rutas de las empresas AQP Masivo y Megabus. Sin embargo, el proceso quedó paralizado por el cambio de funcionario.

“El problema es que esta alta rotación de gerentes nos ha generado muchas complicaciones. Este es el quinto o sexto gerente que pasa por el cargo, y cada uno reinicia los procesos. Algunos tienen conocimiento, otros simplemente evitan tomar decisiones”, señaló Callacondo.

Indicó que el último estudio realizado en el distrito de Sachaca señala que está cubierto en transporte el 60 % y un 40 % con desatención, considerando que se registra alrededor de 50 mil habitantes en la jurisdicción.

PROBLEMA

El funcionario recordó que desde el 2023 la comuna distrital viene impulsando mejoras en el transporte, con más de 25 reuniones técnicas y coordinaciones con la Gerencia de Transportes. Gracias a esos esfuerzos se logró destrabar algunos procesos y optimizar rutas en zonas como Tío Chico y Tío Grande, ampliando la cobertura del servicio.

No obstante, advirtió que los recientes cambios en la Municipalidad Provincial vuelven a poner en riesgo los avances alcanzados. “Esperemos que momentáneamente alguien asuma la responsabilidad para continuar con las verificaciones de campo”, manifestó.

Callacondo destacó que el problema no radica en la falta de unidades, sino en la necesidad de optimizar el servicio y mantener la voluntad política para su mejora. “Esperamos que el próximo gerente tenga capacidad técnica y de diálogo para continuar con las soluciones que Sachaca necesita”, concluyó.