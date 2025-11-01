Los regidores de la Municipalidad Distrital de Yura no presentaron su balance semestral ni registraron información sobre sus actividades de fiscalización en el sistema de la Contraloría, a pesar de haber ejecutado el 22.5% de los S/106,713 asignados para fortalecer dicha función durante el primer semestre de 2025.

Según el informe del Órgano de Control Institucional, ninguno de los siete regidores cumplió con subir sus credenciales, planes y resultados al aplicativo informático “Balance Semestral de Recursos de Fiscalización”.

La alcaldesa tiene hasta el miércoles 5 de noviembre para informar a la Contraloría las medidas que adoptará frente al incumplimiento de los concejales, no se descartó acciones administrativas.