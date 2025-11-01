Al menos 30 obras ejecutadas por administración directa por el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), permanecen inconclusas, según informó el gerente general, Berly Gonzales. El funcionario detalló que son cerca de 54 proyectos bajo esta modalidad, y solo 24 fueron terminados en los últimos meses.

Para las que aún están pendientes, se debe terminar la modificación técnico-financiera, trámite que permitirá formalizar los nuevos plazos y la distribución exacta del presupuesto para su conclusión, informó Gonzales. Asimismo, el gerente reconoció que estas obras no podrán finalizarse en diciembre, fecha que era la meta inicial.

DETALLES

El seguimiento detallado y la programación de los nuevos cronogramas de estas 30 obras, está a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura. El gerente también aceptó que todos estos proyectos superaron su valor financiero inicial y para evitar que los costos continúen incrementándose, el GRA asignó cerca de S/ 27 millones destinados exclusivamente a cerrar estos proyectos.

Uno de los ejemplos mencionados por Gonzales es el proyecto vial en Mariano Melgar, específicamente la vía El Cenepa, donde se optó por asfaltar y proteger los tramos para prevenir daños con la llegada de las lluvias y, posteriormente, trasladar el saldo de obra a la municipalidad distrital para su culminación por contrato.

El funcionario explicó que los retrasos y sobrecostos se deben a varios factores, entre ellos expedientes técnicos deficientes, demoras en la adquisición de materiales y problemas en el rendimiento de trabajadores de construcción civil. Estas dificultades provocaron que algunas obras avancen a un ritmo menor al programado, generando la necesidad de ampliar presupuesto y plazos.