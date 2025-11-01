En el tradicional mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, cientos de arequipeños acuden desde temprano para adquirir las guaguas de pan y los productos de primera necesidad en vísperas del Día de los Santos y Difuntos.

Según los comerciantes, las guaguas que son tradicionales en estas fechas se expenden desde 5.00 hasta 40.00 soles, dependiendo del tamaño y si cuenta con un relleno especial.

Además, algo que llama la atención son las caretas de las guaguas, las cuales este año llevaron la imagen de anime como Dragon Ball Z, Santa Rosa de Lima, policías, militares, entre otros. Asimismo, se ofertan ofrendas en forma de escalera, caballo, llamas, angelitos, etc.

“Hay masa de panetón, de mermelada, variedades de relleno, masa de canela, y variedad en cada puesto. Por ejemplo, las guaguas con caretas de dibujos animados se vendieron muy rápido. Hay guaguas de 40.00 soles, 20 o 15″, manifestó una negociante.

CARNES Y VERDURAS

En cuanto a los productos de primera necesidad, la carne de pollo se expende desde 9.50 soles, de res a 17.50 soles, y de cerdo a 17.00 soles.

Respecto a las verduras, el kilo de zanahoria en 3.50 soles, arveja a 5.00 soles, vainita a 6.00 soles, cebolla a 2.00 soles, limón a 7.00 soles, tomate a 4.50 soles, zapallo a 4.00 soles, y choclo a 4.50 soles.