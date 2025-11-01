Tras una noche de fiesta y celebraciones por Halloween y Día de la Canción Criolla, el Centro Histórico de Arequipa amaneció con 20 toneladas de residuos sólidos, una persona herida y una detenida.

Ante ello, desde las 4 de la madrugada, personal municipal, serenazgo y la Policía Nacional del Perú realizaron trabajos para devolver el orden y la limpieza en el Centro Histórico de Arequipa.

Es así que se recolectaron 20 toneladas de residuos, se remitieron 65 vehículos al depósito municipal por estacionamiento en zona rígida, se clausuró una discoteca y se levantaron 6 actas de fiscalización en establecimientos del Centro Histórico.

Así amaneció el Centro Histórico de Arequipa tras celebraciones de Halloween y Día de la Canción Criolla. Foto: GEC.

El subgerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Diego Ayca, informó que se inició con el retiro de personas que aún permanecían en las calles. Para ello, se desplegó 110 efectivos policiales, 100 personas de serenazgo, y 80 entre administrativos y funcionarios.

Además, se reportó una persona herida en la calle Ugarte, y se presume que la causa sería de una pelea.