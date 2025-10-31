A pocas horas de celebrar Halloween, las tiendas ubicadas en la calle Siglo XX del Cercado de Arequipa, se ha convertido en el punto de encuentro de grandes y niños en busca del disfraz perfecto.

Las tiendas ofrecen el alquiler de disfraces desde 25 hasta 60 soles, dependiendo de la calidad y los detalles del atuendo. Este año, las tendencias han sorprendido por su variedad: desde los clásicos payasos, piratas y presos, hasta los populares personajes del cine y la música.

“La monja y la monja sexy están entre los más pedidos y su alquiler cuesta 50 soles”, comentó una de las vendedoras, mientras mostraba las prendas más solicitadas por jóvenes y adultos.

Entre las novedades destacan los disfraces inspirados en el K-pop, las simpáticas kapibaras y personajes como Spiderman, Joker, Barbie, Cotrina, que siguen en el mercado como una opción de disfraz.

Para los más pequeños, ofrecen los disfraces infantiles de la Vaca Lola, abejitas y otros animalitos. También se vende una amplia gama de accesorios como máscaras, coronas, vinchas y antifaces para complementar o crear los trajes.

La creatividad no se detiene ahí. También se puede encontrar trajes para mascotas, con opciones de pequeños superhéroes, abejitas o calabazas.

CIERRE DE LA PLAZA DE ARMAS DE AREQUIPA

Es preciso indicar que, por medidas de seguridad, la Municipalidad Provincial de Arequipa restringirá el ingreso a la Plaza de Armas. A partir de las 5:00 p. m. no se permitirá el ingreso de vehículos por la calle Moran hacia la Plaza.

Las personas solo podrán transitar por los portales, retirando a todos los asistentes a partir de las 11:00 horas de la noche. La limpieza con el barrido empezará a las 4:00 horas de la madrugada.

