Al promediar las 5:00 a.m., el personal del Centro Médico de Chala reportó el ingreso de un hombre herido por impacto de bala, identificado como Giovanni Smith Maldonado Bustillos (31), quien fue atendido de inmediato y trasladado al Hospital de Nazca debido a la gravedad de sus lesiones

Minutos después, las autoridades llegaron hasta un inmueble ubicado en la Mz. “4” Lte. “1” del Pueblo Joven El Progreso, en donde funciona el campo deportivo de Grass Sintético “EL PROGRESO” o conocido como “El Toro”, donde fue encontrado sin vida Luis Arnulfo Huamantoma Huayta (36). En el lugar se hallaron varios casquillos de bala y una cacerina descargada, lo que hace presumir que se habría producido un enfrentamiento o intercambio de disparos.

Hasta la zona llegó personal especializado del Departamento de Homicidios de Arequipa para realizar las diligencias correspondientes y apoyar en las investigaciones que buscan esclarecer las causas y circunstancias del hecho.

Mientras nuestro equipo realizaba su labor periodística en el lugar, un vecino de la zona se acercó y relató que su vivienda fue alcanzada por las balas, evidenciando en el lugar impactos en sus ventanas y pared exterior, lo que refleja la peligrosidad de la situación vivida durante la madrugada.

La representante del Ministerio Público de Caravelí también se constituyó en el lugar para disponer las acciones de ley.