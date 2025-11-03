La necropsia reveló que la estudiante de enfermería Traysy Bonafob Ch. (20) murió el 1 de noviembre estrangulada en una habitación de su vivienda, ubicada en el anexo José Olaya, del distrito de Uraca - Corire, provincia de Castilla.

Luego de conocer la causa de muerte, la familia de la víctima exigió ayer, desde la morgue central de la ciudad de Arequipa, a la Policía y la Fiscalía el levantamiento de las comunicaciones para dar con la identidad del responsable y que sea juzgado conforme a ley.

Traysy fue asfixiada por sofocación. Su madre descubrió el cuerpo en horas de la mañana, antes de ir campo de cultivo. “Mi hermana estaba en su habitación que era insegura y en la madrugada mi mamá sale a decirle que iba a la chacra y la encuentra estrangulada y maniatada. El cuerpo estaba tibio y se la llevaron al centro de salud donde llegó cadáver”, señaló María del Rosario.

SOSPECHOSOS DEL CRIMEN

Para la familia de Traysy existen dos sospechosos en la muerte violenta. El primero es el exenamorado Víctor Coaguila, que se dedica a la actividad minera y es señalado por ser una persona agresiva. Declaró ante la Policía que en el momento del hecho no se encontraba en Corire.

El segundo sospechoso es la actual pareja de Tracy, James Canazas (militar), quien tendrá que ser citado por la Policía para esclarecer la muerte de la estudiante.