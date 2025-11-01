Una joven estudiante de enfermería fue encontrada maniatada de pies y manos y con un polo alrededor del cuello en su vivienda ubicada en el anexo José Olaya, del distrito de Uraca - Corire, provincia de Castilla.

Pese a que familiares y vecinos intentaron conducirla a una camioneta particular a un establecimiento de salud, personal médico confirmó su deceso en el trayecto.

El hecho fue puesto de conocimiento a la comisaría rural de Uraca - Corire. Personal se constituyó hasta la vía donde la camioneta se detuvo para iniciar las diligencias del caso.

Debido a la complejidad del caso, personal de la Depincri y Criminalística de Arequipa viajó hasta Castilla para mayores indagaciones, para posteriormente proceder con el traslado del cuerpo de la víctima hacia la morgue de la ciudad para la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte.

La víctima, identificada como T. S. B. Ch., de 22 años, estudiaba desde el año pasado la carrera técnica de enfermería en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de Castilla.

De manera preliminar, el jefe de la Región Policial Arequipa confirmó que se intervino a un par de personas, no obstante, el principal sospechoso del crimen sería la pareja de la víctima, quien es uno de los intervenidos y aseguró haber estado viajando desde Arequipa al momento de los hechos.

Familiares de la joven exigieron justicia ante este atroz crimen, indicando que la estudiante habría terminado su relación hace un par de meses.

Hasta el lugar también se constituyó personal del Ministerio Público, donde además de confirmarse que la joven se encontraba maniatada, se pudo conocer que presentaba un golpe en la cabeza.