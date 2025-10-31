Una mujer de 66 años fue hallada sin vida esta mañana dentro de su vivienda ubicada en la Asociación Asovich, en el distrito de Characato en Arequipa. La mujer identificada como Dolores Quispe Apaza habría sido víctima de un asalto de delincuentes que ingresaron a su domicilio, entre la noche de ayer y la madrugada de hoy.

Según las primeras diligencias policiales, los ladrones habrían trepado por un costado de la vivienda a través de una escalera para sorprender a la víctima en el patio del inmueble. Luego la maniataron y la asfixiaron, aparentemente para obligarla a revelar el lugar donde guardaba sus ahorros, procedente de sus negocios.

El cuerpo de Quispe Apaza fue encontrado atado en el segundo piso del inmueble y posteriormente fue trasladado a la Morgue de Arequipa para la necropsia de ley. Se estima que fueron aproximadamente 6 las personas que participaron en robo violento.

Vecinos del sector se mostraron consternados por el crimen y señalaron que la adulta mayor era una persona reservada, por lo que no conocían detalles sobre sus actividades económicas. Asimismo, exigieron a la Policía y al municipio de Characato reforzar la seguridad en la zona, ante el incremento de hechos delictivos.

La División de Investigación Criminal (Divincri) realiza la investigación para identificar a los responsables del homicidio.

MIRA EL VIDEO