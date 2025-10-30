José Luis Llerena Coaquira (27) y Felipe Jonathan Cari Gómez (43), fueron internados la madrugada de hoy en el hospital Honorio Delgado Espinoza tras ser baleados por personas desconocidas, mientras bebían licor en el distrito de Hunter

Las victimas señalaron que mientras se encontraban libando en una de las calles de la Urbanización Las Moras, personas desconocidas se les acercaron para presuntamente robarles sus pertenencias.

Al intentar defenderse del ataque, José Llerena y Felipe Cari fueron heridos de bala por los presuntos ladrones quienes se dieron a la fuga. Ambos fueron trasladados hacia el área de emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza donde permanecen internados en observación.

Detectives de Robos de la Divincri se trasladaron al hospital para entrevistar a los heridos en tanto que peritos de criminalística acudirán al lugar del ataque para realizar diligencias relacionadas a la investigación.