Tres días después del violento asalto a un agente bancario en el Cercado de Camaná, la Policía recuperó 150 mil soles del dinero robado, que habían sido enterrados dentro de una caja de zapatos en un terreno de la playa El Chorro.

El asalto ocurrió la tarde del lunes 20 de octubre, cuando dos delincuentes armados ingresaron al local de la agencia Perú Líder Courier, ubicado en la primera cuadra de la avenida Lima. Según la denuncia, los asaltantes intimidaron con una pistola a una trabajadora de 21 años y luego a otra empleada de 32, a quien obligaron a abrir la caja fuerte para llevarse 213 mil soles en efectivo.

Tras el atraco, los hampones escaparon en una motocicleta con dirección desconocida.

Agentes de la División de Robos de la Divincri Arequipa asumieron la investigación y, tras recopilar información de inteligencia en Camaná, realizaron un operativo la tarde del jueves 23 de octubre.

En un terreno cercado de la playa El Chorro, los policías hallaron una caja de zapatos escondida entre la arena que contenía 150 mil soles, parte del botín sustraído. El dinero fue incautado y trasladado a Arequipa como evidencia para las investigaciones.

