La inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población y, aunque algunos delitos muestran una reducción en Junín, las autoridades buscan fortalecer la vigilancia urbana con tecnología de última generación.

En ese contexto, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) formalizó la entrega de nueve terrenos al Gobierno Regional de Junín para la ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local”, que contempla la instalación de una moderna central de monitoreo implementada con más de 550 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y drones.

Cifras

La iniciativa se desarrolla en momentos en que la región mantiene una importante carga delictiva.

Según el Reporte del Primer Trimestre de 2026 sobre Incidencia Delictiva en la Macro Región Centro, Junín registró 29 denuncias por extorsión, dos casos de secuestro, 908 denuncias por hurto, 161 casos de robo y 201 denuncias por estafa. Solo en la provincia de Huancayo se concentraron 334 casos de hurto, 85 robos, una denuncia por secuestro y 101 casos de estafa.

Si bien el informe revela una reducción del 47% en los homicidios en Junín, pasando de 15 casos en el primer trimestre de 2025 a ocho durante el mismo periodo de 2026, las autoridades consideran necesario reforzar las capacidades de prevención y respuesta frente a otras modalidades delictivas.

Acciones

El megaproyecto de seguridad demandará una inversión aproximada de 32 millones de soles mediante la modalidad de Obras por Impuestos y permitirá multiplicar la capacidad de vigilancia de la ciudad. Actualmente Huancayo cuenta con 54 cámaras operativas, cifra que será ampliada a más de 550 dispositivos inteligentes distribuidos en puntos estratégicos.

La nueva infraestructura incluirá una Central de Videovigilancia de dos niveles desde donde se realizará el monitoreo permanente de la provincia. Además, las cámaras contarán con herramientas de inteligencia artificial para reconocimiento facial, identificación de placas vehiculares y análisis automatizado de imágenes en tiempo real.

El gerente municipal, Joshelim Meza León, señaló que el proyecto se debe al trabajo conjunto entre la municipalidad, el Gobierno Regional de Junín y las juntas vecinales.

La propuesta también contempla la adquisición de diez camionetas, motocicletas, drones para búsqueda de personas desaparecidas, equipamiento táctico y capacitación especializada para el personal de Serenazgo. A ello se suma la implementación de armas no letales, como aerosoles de pimienta y dispositivos eléctricos de inmovilización, además de chalecos antibalas.