El partido Juntos por el Perú (JP) presentó un escrito al Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2, en el que pide la nulidad de 294 mesas de sufragio en Argentina, correspondientes a la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

El personero legal de la agrupación, Carlos Zafra, exige que los votos contenidos en dichas actas no se cuenten.

Reclamo

En el documento, revisado por Correo, Juntos por el Perú apunta a dos entes responsables.

El partido acusa al Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante sus cónsules y funcionarios, de ser el “actor clave” de las presuntas irregularidades, sin precisar en qué consistieron sus supuestas participaciones.

Incluso sostiene que algunos miembros de mesa orientaron el voto hacia Fuerza Popular y ejecutaron fusiones de mesas al margen de la normativa.

Asimismo, cuestiona que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) autorizara, para el balotaje, el envío del material electoral por medios distintos a la valija diplomática, modalidad que no estuvo habilitada en la primera vuelta.

Desde Cusco, el candidato Roberto Sánchez respaldó el recurso y calificó de “poco transparente” la llegada tardía de las actas desde Buenos Aires; por ello convocó a sus seguidores a movilizarse.

Análisis

El abogado especialista en derecho electoral José Tello adelantó a este diario que el pedido será rechazado.

Detalló que la tasa abonada (1 375 soles) solo cubre una mesa, cuando el costo para 294 mesas es de 404,250 soles, omisión que impediría el avance del requerimiento.

Sobre el fondo, el letrado señaló que el escrito no acredita ninguna de las causales legales que exige la norma. “¿Cuáles son las pruebas? No hay una prueba, ni una sola prueba”, remarcó.