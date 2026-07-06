Siete pescadores chimbotanos vivieron horas de angustia en altamar, pero este domingo pueden contarlo, pues la Marina de Guerra del Perú logró rescatarlos con vida luego de que su embarcación, la “Jumeira P.” de matrícula CE-62589-CM, quedara a la deriva a 208 millas de la costa, frente a San Juan de Marcona, tras sufrir averías en plena navegación.

Ante ello, los pescadores fueron esperados en el puerto de Matarani, en la provincia de Islay, región de Arequipa.

DERIVA

Todo empezó cuando la nave, que había zarpado del puerto de Chimbote el pasado 3 de julio, sufrió un forado en su casco que provocó el ingreso de agua a la sala de máquinas. En cuestión de minutos, la embarcación quedó semisumergida y los siete tripulantes no tuvieron más opción que abandonarla y subirse a una balsa salvavidas, a la espera de auxilio en medio del mar.

La alerta activó de inmediato a la Comandancia de Operaciones Guardacostas, que envió a la patrullera BAP Río Nepeña, desplegada en la zona, para iniciar la búsqueda. Tras varias horas de operación, la unidad naval ubicó a los pescadores el 4 de julio, cerca de la 1:00 de la tarde, con vida y a bordo de la balsa.

Tras el hallazgo, los siete tripulantes fueron embarcados en la patrullera de la Marina de Guerra, donde recibieron atención inicial y las medidas necesarias. La nave arribó al puerto de Matarani la noche del domingo 5 de julio, alrededor de las 8:00 p.m., donde se coordinó la recepción de los sobrevivientes.

Por su parte, el capitán de Puerto de Mollendo, Cristhian Paredes Llontop, señaló a un medio local que uno de los tripulantes presentaba dolencias físicas, por lo que se dispuso su traslado a un establecimiento de salud en una ambulancia.

Asimismo, una vez se terminen las diligencias, los pescadores serán transferidos a Chimbote.

Lista de tripulantes: Cesar Montes Silva (patrón), José Vilchez Vela (motorista), Helpiz Lloclla Arieta (tripulante), Bartolome Rios García (tripulante), Adler Cartolin Chavez (tripulante), Rene Espiritu Yachas (tripulante) y William Huaman Chocce (tripulante).