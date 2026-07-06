Ante la proximidad del fenómeno El Niño, personal especializado del Ejército del Perú y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) agudizó su preparación para responder a emergencias en las zonas más vulnerables del país. Panorama pudo revelar estas jornadas de entrenamiento de los paracaidistas, quienes formarán parte de las primeras acciones de auxilio en caso de desastres.

Entre las acciones, los militares realizan ejercicios de salto y operaciones aerotransportadas a fin de trasladar personal médico, medicinas, alimentos y ayuda humanitaria hacia comunidades de difícil acceso que podrían quedar aisladas por huaicos, inundaciones y otros eventos debido al fenómeno.

El coronel EP Edwin Pacheco Cornejo, director de la Escuela de Paracaidistas del Ejército, indicó que se unen esfuerzos y están al servicio de la población cuando esta lo requiera en caso de riesgos o desastres.

PREPARACIÓN

Según la FAP, los paracaidistas reciben instrucción para actuar en escenarios de alto riesgo e intervenir de manera rápida cuando no existan las mejores condiciones. La finalidad es salvaguardar la vida de la población y asegurar la entrega de asistencia en los sectores que más lo necesiten.

Para estas operaciones, las fuerzas armadas emplean el Antonov An-32, de fabricación rusa, una nave diseñada especialmente para operar en zonas donde otras aeronaves podrían tener dificultades. Gracias a su capacidad de mantenerse elevada, puede reducir el impacto de piedras y otros obstáculos durante el despegue y aterrizaje.

Con 35 segundos de caída libre, un grupo de soldados se prepara para hacer frente a El Niño Costero.

Con los pronósticos del fenómeno El Niño cada vez más cercanos, el entrenamiento no se detiene, y la preparación se transmite de instructor a alumno en cada jornada, en previsión de un escenario que podría exigir una respuesta inmediata de las fuerzas armadas en distintas regiones del país.