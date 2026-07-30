La delegación arequipeña de tiro con arco tuvo una destacada actuación en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Tiro con Arco y Para Tiro con Arco, actividad organizada por la Federación Deportiva Peruana de Tiro con Arco.

El torneo se disputó del 24 al 26 de julio en Villa María del Triunfo, en la capital, con la participación de 114 deportistas de distintas regiones del país.

Bajo la dirección de la entrenadora Laura Navarro Marcano, los atletas arequipeños lograron un total de nueve medallas: una de oro, cinco de plata y tres de bronce, en las modalidades de arco recurvo y arco compuesto.

El resultado más destacado de la delegación fue el de Therry Málaga, quien se coronó campeón individual en la categoría arco compuesto Sub-18, consolidando el buen nivel competitivo que viene mostrando la región en esta disciplina.

Con precisión, enfoque y entrega se llevó a cabo la jornada que reunió lo mejor del tiro con arco y para tiro con arco nacional, donde cada flecha contó una historia de esfuerzo y dedicación.

Cabe recordar que Correo siguió el paso a paso de Therry, quien relató que todo empezó a través de un videojuego, que incluía un arco y una flecha. En ese momento, dispuso parte de su tiempo para entrenar y competir; sin embargo, con los meses aprendió que este deporte sería parte de su vida.