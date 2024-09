Therry Málaga Málaga, de tan solo 14 años de edad, viene consiguiendo logros significativos en el tiro con arco, modalidad compuesto, en el que se ha especializado desde los 11 años de edad.

Cursando el tercer año de secundaria, busca ganar la medalla de oro en el Campeonato Nacional que se desarrollará en Lima y ser uno de los tres mejores para ingresar a los Juegos Panamericanos de la Juventud en Chile.

Trayectoria. Junto a su madre Roxana y su abuelita, que son inspiración, ha ganado medallas de oro en siete campeonatos en el deporte, que empezó como hobby.

Therry relató que todo empezó a través de un videojuego, que incluía un arco y una flecha. En ese momento, dispuso parte de su tiempo para entrenar y competir, sin embargo, con los meses aprendió que este deporte sería parte de su vida.

“Empecé por un videojuego de PlayStation y un día encontrando en una red social sobre un club y me inscribí. He estado en varios campeonatos, me compré mi arco, fue para ir a nacionales que tenía que disparar a mayor distancia”, mencionó.

El primer campeonato en el que participó fue un regional, que se desarrolló en la ciudad de Arequipa y ganó la medalla de oro. En esta actividad deportiva, participaron más de 50 deportistas de diferentes clubes, en el que solo tres llegaron a las finales.

Recuerda que en el segundo campeonato fue a nivel nacional y ganó la medalla de plata. “Mi rival era un chico de Lima y era mayor que yo, pero aun así me siento feliz por estos logros y que cada día aprendo más y más en este deporte, que empezó mediante un juego y ahora es parte de mí “, resaltó.

El último torneo fue el Campeonato Nacional y Promocional “Copa Arequipa 2024″, en el que obtuvo la medalla de oro y consiguió el récord nacional en clasificación al obtener 604 puntos en su categoría Sub-15, después de 72 flechas.

Este campeonato se jugó el último fin de semana, donde participaron más de 200 arqueros nacionales e internacionales como Chile y Ecuador. Después de días de entrenamiento, consiguió disparar a 40 metros y sumar los puntos necesarios para alcanzar el primer lugar en Sub-15.

“En este caso, me sorprendió mucho la intervención de un deportista que dispara con los pies. Me sentí feliz, porque entiendo que cada disciplina del deporte no tiene límites”, relató emocionado.

Además, en esta competencia también resalta Liana Apaza, Leonardo Valencia, Jehimie Obregón, Samanta Zeballos, Clemente Gutiérrez, Sofía Molina, Santiago Roselló, por su actuación, siendo parte del mismo club Archery School Arequipa.

Su madre, Roxana Málaga, comentó que esta disciplina tiene deportistas arequipeños con mucho talento y nivel que podrían alcanzar grandes triunfos, si le ponen perseverancia y empeño en cada competencia.

Su abuelita manifestó su alegría por los logros alcanzados. “´Hace todo lo necesario y más para conseguir su objetivo. Se va en bicicleta, de noche, todo por su entrenamiento”, mencionó.

Entre los proyectos como profesional, busca ganar el Campeonato Nacional, que se efectuará en noviembre en la capital de Lima. Luego, tiene el objetivo de quedar entre los tres mejores arqueros en los torneos clasificatorios para llegar a los Juegos Panamericanos de la Juventud en Chile, en marzo del próximo año.

A nivel personal, espera que las autoridades locales difundan más este deporte que destaca a arequipeños en los primeros lugares. Si bien, se cuenta con clubes que van sobresaliendo con sus deportistas, exhorta a los municipios distritales y empresas privadas, apoyar la disciplina y otros que traen medallas de oro para Arequipa.

“Me gusta mucho este deporte, quiero romper más récords. El Tiro con Arco significa mucho para mí, me gusta practicarlo tres veces a la semana y me animo más a seguir con esto. Mi inspiración, aparte de mi familia que me apoya mucho, es una deportista para atleta que dispara con las piernas y eso me ayuda qué no te puedes rendir fácilmente, pese a las dificultades”, apuntó.

El tiro con arco, además de mejorar la condición física, mejora la concentración, es relajante y alivia el estrés, mejora la coordinación, entre otras ventajas.





VIDEO RECOMENDADO: