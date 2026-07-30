En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, especialistas y organismos internacionales reiteran la importancia de promover esta práctica como una de las principales estrategias para proteger la salud de los recién nacidos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida proporciona todos los nutrientes que necesita el bebé, fortalece su sistema inmunológico y contribuye a prevenir enfermedades infecciosas, además de favorecer el desarrollo cognitivo.

Persisten desafíos para promover la lactancia

Pese a sus beneficios, la OPS advierte que la lactancia materna continúa siendo un desafío de salud pública en la región.

Según el organismo, solo 19 de los 35 países y territorios de América han adoptado medidas legales para aplicar total o parcialmente el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, instrumento orientado a proteger y promover la lactancia.

Entre las principales barreras identificadas figuran la falta de información, la ausencia de apoyo durante el proceso de lactancia, la presión social y la escasez de espacios adecuados para la extracción y conservación de leche materna en algunos centros de trabajo.

La donación de leche humana beneficia a bebés prematuros

Los especialistas destacan que la donación de leche humana representa un recurso esencial para los bancos de leche, especialmente para la atención de bebés prematuros, recién nacidos con bajo peso y pacientes neonatales con enfermedades complejas.

Estos establecimientos recolectan, procesan y distribuyen leche materna donada bajo estrictos controles sanitarios para garantizar su seguridad y calidad antes de suministrarla a los recién nacidos que la requieren.

También aporta beneficios para las madres

Además de favorecer el crecimiento y desarrollo del bebé, la lactancia materna también ofrece beneficios para la salud de las madres.

Entre ellos figuran una recuperación más rápida después del parto, la reducción del riesgo de cáncer de mama y ovario, así como el fortalecimiento del vínculo afectivo entre la madre y el hijo.

La doctora Alexandra Vega, gerente médica y de farmacovigilancia de Genfar, sostuvo que la lactancia materna constituye una de las intervenciones más costo-efectivas para mejorar la salud infantil y materna.

“La lactancia materna es uno de los actos más costo-efectivos para mejorar la salud infantil y materna, ya que contribuye significativamente a reducir la mortalidad infantil, prevenir enfermedades y favorecer el desarrollo integral del bebé”, afirmó.

Llaman a fortalecer políticas de apoyo

Genfar hizo un llamado a reforzar las acciones de educación sobre lactancia y donación de leche humana, así como a promover políticas laborales que faciliten la extracción y conservación de leche materna en los centros de trabajo.

La empresa también destacó las iniciativas impulsadas por el Grupo Eurofarma para promover bancos de leche humana y espacios adecuados para la lactancia en el ámbito laboral.