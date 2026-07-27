Las Fiestas Patrias suelen estar marcadas por reuniones familiares, paseos y viajes, actividades que incrementan el consumo de alimentos y modifican las rutinas de alimentación. Frente a este escenario, especialistas señalan que mantener una dieta equilibrada no implica renunciar a los platos tradicionales, sino adoptar hábitos que permitan disfrutar de la comida de forma consciente.

Una de las tendencias que viene cobrando mayor relevancia es el mindful snacking o snackeo consciente, una práctica que promueve una relación más saludable con la alimentación sin recurrir a restricciones extremas.

Según Silvia Sáenz, líder en Nutrición Estratégica de Mondelēz International para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, este enfoque consiste en prestar atención al momento de comer, reconocer las señales de hambre y saciedad y disfrutar plenamente de las características de cada alimento.

¿En qué consiste el mindful snacking?

La especialista explicó que el snackeo consciente invita a valorar aspectos como el sabor, el aroma y la textura de los alimentos, además de fomentar hábitos sencillos que pueden incorporarse a la rutina diaria.

Entre ellos destacan:

Comer sin distracciones, evitando el uso de pantallas.

Hacer pausas conscientes durante las comidas.

Respetar las señales de hambre y saciedad.

Elegir porciones adecuadas según las necesidades de cada persona.

Disfrutar los alimentos sin sentimientos de culpa.

“El mindful snacking también nos hace valorar aspectos sensoriales de los alimentos, como sabor, aroma y textura. Además, impulsa hábitos simples, como hacer pausas conscientes y evitar comer distraídamente frente a pantallas”, explicó Silvia Sáenz.

Una alternativa para reuniones y viajes

Las recomendaciones pueden ser especialmente útiles durante las celebraciones de Fiestas Patrias, cuando muchas personas participan en almuerzos familiares, visitan ferias gastronómicas o realizan viajes en los que cambian sus horarios habituales de alimentación.

El objetivo, según la especialista, es mantener una relación equilibrada con la comida sin dejar de disfrutar de los alimentos favoritos y de los momentos para compartir.

Cambian los hábitos de consumo

De acuerdo con el informe State of Snacking, elaborado por Mondelēz International junto con The Harris Poll, el 96 % de las personas afirma incorporar prácticas de snackeo consciente en su vida diaria.

Además, el estudio indica que:

Más del 80 % presta mayor atención a la experiencia sensorial de los snacks.

presta mayor atención a la experiencia sensorial de los snacks. Siete de cada diez consumidores prefieren productos con porciones controladas.

Según los especialistas, estas cifras reflejan una mayor preocupación por el bienestar físico y emocional al momento de elegir qué comer.