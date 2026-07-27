1de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

2de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

3de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

4de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

5de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

6de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

7de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

8de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

9de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

10de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

11de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

12de 12
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori
Daniel Noboa llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori

TAGS RELACIONADOS