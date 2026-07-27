Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llega al Perú para asistir a la toma de mando de Keiko Fujimori (FOTOS)
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, arribó este lunes al Grupo Aéreo N.° 8 como parte de su visita oficial al Perú para participar en la ceremonia de toma de mando de la presidenta electa, Keiko Fujimori. El mandatario ecuatoriano integra la lista de jefes de Estado y autoridades extranjeras que asistirán a las actividades protocolares previstas por el cambio de gobierno. (Fotos: Antonio Melgarejo @photo.gec)