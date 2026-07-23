El artista plástico ecuatoriano Olmedo Quimbita (Latacunga, 1963) inaugurará la exposición “Tiempo sin tiempo” el próximo 24 de julio en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 16 de agosto, con ingreso libre, y reunirá 17 pinturas realizadas en óleo y acrílico, además de una instalación que dialoga con los lenguajes del arte contemporáneo.

Los visitantes podrán recorrer la exposición de lunes a domingo, entre las 10:00 a.m. y las 9:00 p.m., en el recinto ubicado en avenida José Larco 770, Miraflores.

Una propuesta inspirada en la memoria y el paisaje andino

“Tiempo sin tiempo” reúne algunas de las obras más representativas del universo creativo de Quimbita. Entre ellas destaca el díptico “Retorno al Infinito”, de 2,10 por 1,30 metros, considerado una de las piezas centrales de la exposición.

La directora de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores, Rosario Shinki Higa, destacó que la obra del artista refleja la identidad andina a través del color y la figura humana.

“Nos muestra la cromática andina de un ser que nació en las elevadas montañas de la serranía. Por eso el color, la forma y ese sentimiento profundo e íntimo de sus personajes”, señaló.

Por su parte, Quimbita explicó que su proceso creativo busca establecer un diálogo entre la obra y el espectador.

“Mi pintura nace de un tiempo sin tiempo. En un instante, las ideas fluyen y se convierten en una magia creativa e infinita. Cada obra plasmada es un capítulo que se cierra y abre al diálogo de un lenguaje sin palabras de quien la contempla, adentrándose en las profundidades de su alma”, afirmó.

La luz y la geometría como sello de su obra

Reconocido como el “Pintor de la Luz”, Quimbita incorpora en sus pinturas personajes inspirados en la naturaleza y la vida cotidiana, utilizando una paleta cromática influenciada por los paisajes andinos y tropicales.

Entre las nuevas obras figuran composiciones como una mujer amansando un toro y “Rueda del Tiempo”, donde un personaje multicolor interactúa con aves en un escenario de inspiración simbólica.

El artista sostiene que su trabajo retrata la belleza de la familia, la infancia y la maternidad desde una visión optimista.

Una mirada desde la crítica especializada

La gestora cultural Beatriz Osorio Bustíos destacó que la producción artística de Quimbita se caracteriza por una figuración vinculada a la memoria, el paisaje y la sensibilidad humana.

Según explicó, la figura humana y animal es reinterpretada mediante una síntesis geométrica que combina triángulos, círculos y planos de color para construir escenas cargadas de simbolismo.

En tanto, el curador Rubén Ramos señaló que, en Tiempo sin tiempo, el artista convierte la naturaleza y los paisajes andinos en metáforas sobre la existencia, donde el color adquiere una dimensión poética.

Trayectoria internacional

Nacido en Latacunga, Ecuador, en 1963, Olmedo Quimbita inició su formación artística desde la adolescencia. En 1981 se estableció en Quito y, desde entonces, ha desarrollado una trayectoria internacional que lo ha llevado a exponer en diversos países de América, Europa y otros continentes.

Su obra es reconocida por el dominio técnico, el equilibrio compositivo y el tratamiento del color, elementos que lo han consolidado como uno de los representantes de la plástica ecuatoriana contemporánea.