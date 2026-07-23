Penguin Random House Grupo Editorial presentó la edición completamente actualizada de Vargas Llosa para jóvenes, del escritor e investigador Luis Rodríguez Pastor, una obra que propone un recorrido por la vida, obra y legado del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

El libro está dirigido principalmente a adolescentes, estudiantes, docentes y nuevos lectores interesados en conocer la trayectoria del autor peruano a través de una narración accesible, documentada y acompañada de fotografías, cronologías y citas.

La publicación repasa la historia personal y literaria de Vargas Llosa, además del contexto histórico, político y cultural que dio origen a novelas como La ciudad y los perros, La casa verde, Conversación en La Catedral, Pantaleón y las visitadoras y La fiesta del Chivo.

Una edición actualizada con los últimos capítulos de su trayectoria

Esta nueva edición incorpora los acontecimientos más recientes de la vida del escritor, entre ellos su ingreso a la Academia Francesa, sus últimas publicaciones y el cierre de una trayectoria literaria que culminó en 2025.

En una opinión incluida en la publicación, Mario Vargas Llosa destacó el trabajo realizado por el autor.

“El trabajo que ha hecho Rodríguez Pastor es verdaderamente inmenso, porque ha combinado toda una información biográfica con una información de época para situar el contexto de todos los libros que he escrito, y da sobre ellos una historia, cita episodios representativos de mis libros, de tal manera que este libro es un manual de introducción al mundo que resulta de todo lo que he escrito”, señaló el Nobel de Literatura.

¿Quién es Luis Rodríguez Pastor?

Luis Rodríguez Pastor (Lima, 1988) es escritor, investigador, editor y promotor cultural.

Es autor de Vargas Llosa para jóvenes (2012), Las palabras de Victoria (2016) y Causas y azares. Cien anécdotas de personajes peruanos del siglo XX (2020).

Además, ha editado publicaciones de Susana Baca, Nicomedes Santa Cruz, Victoria Santa Cruz, Javier Heraud, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. También dirige el Seminario Afroperuano de Artes y Letras, conduce el programa La Lectura es Fuego en Radio Filarmonía y organiza rutas culturales vinculadas a la literatura peruana.

Presentación en la FIL Lima 2026

La nueva edición de Vargas Llosa para jóvenes será presentada durante la 30.ª Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026).

El evento contará con la participación del autor Luis Rodríguez Pastor y será presentado por la periodista Patricia del Río.

Detalles del evento:

Fecha: jueves 23 de julio.

jueves 23 de julio. Hora: 6:30 p. m.

6:30 p. m. Lugar: Sala Blanca Varela, Centro de Exposiciones Jockey, Santiago de Surco.