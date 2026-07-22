El actor peruano Carlos Bañuelos, recordado por su participación en la telenovela “Carmín”, vuelve a los escenarios con “Noche de Enredos”, una comedia que se presentará del 7 al 31 de agosto en el Centro Cultural Ricardo Palma, en el distrito de Miraflores.

La obra marca el regreso de Bañuelos al teatro como actor, director y productor, en una propuesta escrita junto a Alberto Papa-Fragomen (“Piwit”), que apuesta por el humor y las situaciones inesperadas para conectar con el público.

Carlos Bañuelos reflexiona sobre la industria artística

A propósito de este nuevo proyecto, el actor compartió su visión sobre los cambios que ha experimentado el espectáculo peruano a lo largo de las últimas décadas.

“En el medio siempre han convivido la vocación artística y la cultura del clic; ahora, las redes sociales simplemente tienden a amplificar esta última, porque aparentemente vende más”, señaló.

Asimismo, consideró que actualmente el talento enfrenta una mayor competencia frente a la popularidad digital.

“El sistema exige a los jóvenes que tengan seguidores. Lo preocupante es cuando los números pesan más que el talento”, comentó.

Bañuelos también sostuvo que el reconocimiento hacia los actores debe traducirse en mejores condiciones laborales y remuneraciones acordes con su trayectoria.

Del éxito de “Carmín” al regreso al escenario

El intérprete recordó con cariño a “El Gato”, personaje que lo convirtió en una figura popular de la televisión peruana durante los años ochenta gracias a la telenovela “Carmín”.

Sin embargo, explicó que muchas personas confundían al personaje con su vida personal. Mientras interpretaba al joven que buscaba ingresar a la universidad, él ya había estudiado Derecho y Arquitectura, y posteriormente obtuvo el primer lugar para ingresar al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

También recordó su participación en la telenovela “Malicia”, una experiencia que calificó como decepcionante debido a que su personaje no llegó a desarrollarse como esperaba. No obstante, señaló que ese periodo le permitió avanzar en la preproducción de la serie “El Sapo, diario de la mañana”, escrita junto a Raúl Bastante.

“Noche de Enredos” llega al Centro Cultural Ricardo Palma

La nueva puesta en escena combina humor, confusiones y situaciones inesperadas en una historia que busca entretener al público de principio a fin.

Con este montaje, Carlos Bañuelos regresa a las tablas en una nueva etapa de su carrera artística, reafirmando su vínculo con el teatro peruano.