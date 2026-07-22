Éxodo Teatro y la Alianza Francesa de Lima presentarán “Las bodas de Fígaro”, la segunda entrega de la trilogía escrita por el dramaturgo francés Pierre-Augustin de Beaumarchais. La temporada se desarrollará del 13 de agosto al 26 de septiembre en el Teatro de la Alianza Francesa, en Miraflores.

Estrenada en 1784, la obra es considerada uno de los grandes clásicos del teatro occidental y es reconocida por su crítica a los privilegios de la aristocracia francesa, motivo por el cual permaneció varios años prohibida por la censura de la época.

Una comedia que cuestiona el poder y los privilegios

La historia transcurre durante un día en el castillo del Conde Almaviva, donde Fígaro y Susana se preparan para contraer matrimonio. Sin embargo, los planes cambian cuando el conde intenta seducir a la joven, lo que desencadena una serie de enredos y una conspiración liderada por los sirvientes para dejar al descubierto las infidelidades de su patrón.

La puesta en escena combina humor, sátira social y situaciones inesperadas, elementos que han convertido a la obra en uno de los textos más representativos del teatro francés y una referencia previa al contexto que desembocó en la Revolución Francesa.

Elenco y dirección

La producción es dirigida por Jean Pierre Gamarra y cuenta con escenografía de Lorenzo Albani.

El elenco está conformado por:

Fernando Luque (Fígaro).

Maria Grazia Gamarra (Susana).

Óscar Yépez (Conde Almaviva).

Amaranta Kun (Condesa Almaviva).

Alonso Cano (Don Bartolo).

Denise Arregui (Marcelina).

Alejandro Tagle (Querubín).

Martín Aliaga (Don Basilio).

Gamarra es director teatral especializado en ópera y teatro lírico. Entre sus montajes recientes figuran “El sueño de una noche de verano”, “La vida es sueño”, “Cyrano de Bergerac”, “El tartufo”, “La ópera de tres centavos” y “El barbero de Sevilla”, producción con la que comenzó en 2025 el recorrido por la trilogía de Beaumarchais.

Temporada y entradas

La temporada de “Las bodas de Fígaro” se realizará del 13 de agosto al 26 de septiembre de 2026, con funciones los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m. en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima, ubicado en la avenida Arequipa 4595, Miraflores.

La obra tiene una duración aproximada de 1 hora y 50 minutos, está recomendada para mayores de 12 años y las entradas se encuentran disponibles a través de Joinnus.